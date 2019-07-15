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"О стране надо думать": на Зеленского набросились из-за праздника дочери

13:15
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Поздравление президента сочли неуместным

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил свою дочь с днем рождения. Александре исполнилось 15 лет. 
Зеленский в красных трусах переполошил загорающих одесситов

"Сегодня тебе 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ!!!! Моя Сашуня)" - написал Зеленский. За пару часов его поздравительный пост собрал почти 500 тысяч "лайков" и сотни комментариев. Интернет-пользователи в основном присоединились к поздравлениям президента и написали комплименты в адрес именинницы. Однако нашлись и такие, кто воспользовался случаем выразить свое недовольство новым лидером Украины. 

- Желаем быть здоровой, красивой, умной. Гордость родителей.

- Вашей маме зять не нужен?

- Желаю, чтобы Ваша доченька была счастливая и Вами гордилась как самым лучшим Президентом!

- Повезло девочке с отцом!

- У Вас прекрасная дочь. Счастья ей и процветания!

- О СТРАНЕ ДУМАТЬ НАДО!!!! А он тут поздравки пытается напросить себе и своей дочери! Позор. 

- Мда... не повезло ей с отцом...

Александра Зеленская получает образование в элитной "Новопечерской школе" в Киеве, куда ходят дети многих украинских политиков. Девочка также учится рисовать и петь. Еще она занимается тайским боксом и теннисом. В одном из интервью она призналась, что мечтает стать дизайнером. 

В 2014 году Александра сыграла вместе с папой в фильме "8 новых свиданий". Через два года она приняла участие в шоу "Рассмеши комика. Дети" и выиграла 50 тысяч гривен, которые ее родители пожертвовали в детский дом.

Напомним также, что у Владимира Зеленского есть сын 2013 года рождения. 

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