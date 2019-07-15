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"Вора в законе" задержали под Москвой за убийство депутата

13:47
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Он отдыхал на даче

Сотрудники ФСБ и СКР задержали в Подмосковье "вора в законе" Олега Шишканова, известного в криминальном мире под прозвищем "Шишкан". Мужчину подозревают в похищении и убийстве депутата заксобрания Раменского района Светланы Сидоровой и ее родных. 
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Подозреваемого задержали на его даче в городе Раменское. По некоторым данным, в то же время оперативники поймали в Люберцах еще нескольких криминальных авторитетов. Среди задержанных оказался внук Аслана Усояна - криминального авторитета, застреленного в январе 2013 года в Москве. 

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в 2012 году Олег Шишканов, по версии следствия, похитил и убил Светлану Петренко, а также ее мужа, сына и сестру. 

Сидорова была не только депутатом, но и генеральным директором подмосковного животноводческого предприятия. СМИ писали, что Шишканов являлся ее деловым партнером. 

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