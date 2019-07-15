ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ставший женщиной агент 007 разочаровал народ

14:12
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Агента сыграет чернокожая актриса Лашана Линч

Темнокожая актриса Лашана Линч сыграет агента секретной службы МИ-6, которая получит кодовый номер 007 во время отпуска Джеймса Бонда.

Как выглядит темнокожая "Русалочка" Халли Бейли
"Это провал!" Выбор темнокожей певицы на роль Русалочки вызвал скандал

Daily Mail пишет, что персонаж Лашаны Линч временно получит номер Бонда, пока тот отдыхает на Ямайке. Вернувшись в Британию, Бонд начнет расследовать дело вместе с героиней Линч. "Будет основная сцена в начале фильма, где М говорит: "Входите, 007", - и появляется Лашана, темнокожая, красивая женщина. Это станет неожиданным моментом. Бонд так и останется Бондом, но его как агента 007 заменит эта выдающаяся женщина", - рассказал изданию осведомленный источник. 

Вероятно, подобный эпизод появится в картине стараниями феминистки Фиби Уоллер-Бридж, которая стала одной из авторов нового фильма о Джеймсе Бонде. Недавно она заявила, что знаменитый спецагент и покоритель женских сердец должен идти в ногу со временем, но при этом оставаться верным самому себе. 

Многих интернет-пользователей возмутила и разочаровала новость о том, что агент 007 сменит пол: 

- Класс... Класс... Черная женщина Бонд переплюнула черную Ариель.

- Кто следующий? Оливер Твист? Вы не имеете права переписывать классическую литературу. 

- Итак, вам не нравилась идея, что Эльба сыграет Бонда. Вы свою позицию выразили очень ясно. Так что представляю вам нового 007 - Лашану Линч! Наступила новая эпоха!

Фильм "Бонд 25" выйдет на экраны в апреле 2020 года. Ожидается, что роль агента 007 снова исполнит Дэниел Крейг. Ранее возник слух, что Бонда сыграет чернокожий актер Идрис Эльба, однако эту информацию вскоре опровергли. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Коллаж заставки фильма об Агенте 007
Коллаж заставки фильма об Агенте 007
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.