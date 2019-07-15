Ставший женщиной агент 007 разочаровал народ

Агента сыграет чернокожая актриса Лашана Линч

Темнокожая актриса Лашана Линч сыграет агента секретной службы МИ-6, которая получит кодовый номер 007 во время отпуска Джеймса Бонда.

Daily Mail пишет, что персонаж Лашаны Линч временно получит номер Бонда, пока тот отдыхает на Ямайке. Вернувшись в Британию, Бонд начнет расследовать дело вместе с героиней Линч. "Будет основная сцена в начале фильма, где М говорит: "Входите, 007", - и появляется Лашана, темнокожая, красивая женщина. Это станет неожиданным моментом. Бонд так и останется Бондом, но его как агента 007 заменит эта выдающаяся женщина", - рассказал изданию осведомленный источник.

Вероятно, подобный эпизод появится в картине стараниями феминистки Фиби Уоллер-Бридж, которая стала одной из авторов нового фильма о Джеймсе Бонде. Недавно она заявила, что знаменитый спецагент и покоритель женских сердец должен идти в ногу со временем, но при этом оставаться верным самому себе.

Многих интернет-пользователей возмутила и разочаровала новость о том, что агент 007 сменит пол:

- Класс... Класс... Черная женщина Бонд переплюнула черную Ариель.

- Кто следующий? Оливер Твист? Вы не имеете права переписывать классическую литературу.

- Итак, вам не нравилась идея, что Эльба сыграет Бонда. Вы свою позицию выразили очень ясно. Так что представляю вам нового 007 - Лашану Линч! Наступила новая эпоха!

Фильм "Бонд 25" выйдет на экраны в апреле 2020 года. Ожидается, что роль агента 007 снова исполнит Дэниел Крейг. Ранее возник слух, что Бонда сыграет чернокожий актер Идрис Эльба, однако эту информацию вскоре опровергли.