Сотни верующих пришли к ХХС поклониться мощам Петра и Февронии

Для многодетных родителей и инвалидов организовали отдельную очередь

Сотни верующих пришли к Храму Христа Спасителя в Москве поклониться мощам Петра и Февронии. Накануне святыню привезли в столицу из Мурома.

Очередь - внушительная, однако движется довольно быстро, отмечает "ТВ Центр". Чтобы паломники могли спокойно подойти к мощам, им оказывают всю необходимую помощь волонтёры. Для многодетных родителей, а также инвалидов организовали отдельную очередь. Многие приходят целыми семьями.

- Трудно добраться до Мурома, поскольку детей много, лишний раз такие переезды для них довольно-таки сложны, а все-таки такие великие святые, которые являются покровителями семьи, брака, я думаю, каждая семья, тем более такая многочисленная, хотела бы приложиться к великой святыне.