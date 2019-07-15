Что изменилось из-за закрытия участка Сокольнической линии метро

Москвичам посоветовали тщательнее планировать маршруты

На Сокольнической линии закрыты девять станций метро. С минувшей субботы для пассажиров недоступен участок от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки". Связано это со строительством Большой кольцевой линии. Как организовано движение и появились ли сложности в первый день рабочей недели?

Утро понедельника для жителей юго-запада Москвы началось с привычного маршрута на работу или учёбу. Остановки бесплатных автобусов – прямо возле временно закрытых станций метро. Кто-то успел опробовать новый вид транспорта в выходные, но некоторые об изменениях не знали.

Более 170 современных низкопольных автобусов курсируют с 5:10 утра до двух часов ночи с интервалом в одну-две минуты. На всём протяжении закрытого участка Сокольнической ветки - от Коммунарки до Саларьево и от Саларьево до Университета.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.