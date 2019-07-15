Почти 200 человек прошли регистрацию в качестве кандидатов на выборах в МГД

Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан

Почти 190 человек уже зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Обновленные данные опубликовал столичный избирком. Однако, как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, комиссия отказала девяти кандидатам в кандидаты - двум от партий и семи самовыдвиженцам. До конца дня Горбунов готов с ними встретиться и ответить на все вопросы.

187 человек уже зарегистрированы кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Отказано девятерым. Решения эти можно обжаловать через суд или в окружных избирательных комиссиях. Их заседания пройдут завтра 16 июля. Ответить на все вопросы готов и сам Валентин Горбунов.

"В понедельник, рабочий день. Все, кто хочет, могут приходить, я всех приму. Ну, вот полдня прошло, никто не приходил", - сказал Горбунов.

Мосгоризбирком выпустил и официальное заявление, подробно разъяснив процедуру проверки подписей. Все неустранимые сомнения всегда трактуются в пользу лица подавшего документы. В итоговые протоколы вошла лишь те безусловные нарушения, которые не могут быть проигнорированы или устранены.

"Отдельные кандидаты, получив итоговые протоколы, убедились в недостоверности собранных подписей и ошибках в предоставленных документах и шантажом, и давлением пытаются заставить ОИК и МГИК принять незаконные решения о своей регистрации с нарушением законодательства. Призываем всех участников выборов уважать права избирателей и защищать свои интересы в правовом поле. Со своей стороны, сотрудники Мосгоризбиркома приложат все усилия, чтобы все жалобы, претензии, аргументы и возражения кандидатов были рассмотрены комиссиями без каких-либо исключений", - говорится в заявлении.

Именно недостоверные подписи избирателей - основная причина отказа в регистрации. Так, например, в 43-м округе из борьбы выбыли 12 человек. Мосгоризбирком выявил в их подписных листах свыше 10% брака. Среди наиболее частых нарушений - несоответствие информации, указанной в паспортных данных, а также адресах избирателей. Ошибки в их фамилиях, именах и отчествах. Среди подписавшихся есть люди, которых просто не существует, даже умершие.

"Около ста из трехсот подписантов, которых мы рассматривали, это, действительно, реальные люди. Причем, я отмечу, мы не знаем, подписывали ли они в реальности какие-то документы или нет, но они точно существуют. Мы можем это утверждать. А вот дальше начинается самое интересное. Оставшиеся 100-150 подписантов совершенно точно имеют несуществующие паспортные данные, а около 50 из 300, взятых методом случайной выборки, просто умерли, в буквальном смысле этого слова. Родственникам досталось, нам все высказывали возмущение из-за того, что мы потревожили людей. И к кандидатам, которые это сделали, я думаю, будут огромные претензии", - сообщил член Общественной палаты Илья Ремесло.

Впрочем, этот факт отдельных претендентов в кандидаты ничуть не смутил. Закон дает им право обжаловать решения комиссии, но вместо этого они предпочли провести несанкционированную акцию протеста. "Это не публичная политика, это провокация" - подчеркнул Горбунов.

- А не боитесь, что вот сейчас полицейские, туристическая полиция сменится настоящим ОМОНОм и начнутся разгоны?

- Да это для Москвы уже не привыкать, каждый год такое случается, ничего страшного.

- Вы сами из какого округа?

- Я сам с Украины.

- С Украины. А пришли почему?

- Ну, потому что я думаю, что пора чтобы здесь такую власть, как в Украине.

За неделю в Мосгоризбирком поступило около 200 петиций с требованием зарегистрировать всех подавших документы. Только вот большое количество этих петиций подписано жителями Подмосковья, которые в московских выборах по закону вообще не участвуют. Депутатов Московской городской думы жители столицы изберут 8 сентября.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".