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Как идет реставрация звезды со шпиля Северного речного вокзала

15:40
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Восстановить исторический облик символа планируют через полгода

Специалисты приступили к реставрации гигантской звезды, которая несколько десятилетий украшала шпиль Северного речного вокзала. Чтобы снять её со здания, пришлось использовать высотный кран с очень  длинной стрелой.

Гигантскую звезду Северного речного вокзала спустили с небес на землю. В буквальном смысле! Она украшала здание на протяжении 80 лет и за эти годы о ней даже легенды стали слагать. Говорили, например, что раньше звезда венчала одну из башен Кремля. На самом деле, это совсем не так! Она,  всего лишь была сделана на том же заводе, что и первые кремлевские.

"Исторически сама звезда являлась своеобразным флюгером, которая передвигалась и смещалась как роза ветров - согласно потоку воздуха и ветра. В демонтаже звезды участвовал высотный кран с большим вылетом стрелы. Высота расположения самой звезды - 72,6 метра. Время демонтажа составило два часа", - заявил директор службы эксплуатации и развития речного транспорта, ио директора Северного речного вокзала Сергей Рамазанов.

Для реставраторов - это историческое событие. Ведь сейчас звезда диаметром около пяти метров - прямо у их ног. Специалисты сразу же обратили внимание на то, как обшит каркас из нержавейки позолоченными листами. 

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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