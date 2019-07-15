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Матвиенко: возможности россиян в интернете не будут ограничиваться

15:19
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Тему суверенного интернета подняли на форуме "Территория смыслов"

Социальную политику и новые законопроекты обсуждали на всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов". Там проходит вторая смена "Эко-среда-образование". На форум приехали - педагоги, психологии, управленцы. Гостем дискуссионного клуба стала Валентина Матвиенко.

Участники форума подняли тему суверенного Рунета. Председатель Совета Федерации отметила, что закон не ограничивает возможности для самореализации, передает "ТВ Центр".

"Мы приняли закон о суверенном Рунете, но это не ограничение, это защита нашего сегмента интернета от кибератак, от кибервойны, которая все больше разворачивается. Это защита от тех угроз, которые несет интернет. Никаких намерений у правительства, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет", - сообщила Матвиенко.

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