Матвиенко: возможности россиян в интернете не будут ограничиваться

Тему суверенного интернета подняли на форуме "Территория смыслов"

Социальную политику и новые законопроекты обсуждали на всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов". Там проходит вторая смена "Эко-среда-образование". На форум приехали - педагоги, психологии, управленцы. Гостем дискуссионного клуба стала Валентина Матвиенко.

Участники форума подняли тему суверенного Рунета. Председатель Совета Федерации отметила, что закон не ограничивает возможности для самореализации, передает "ТВ Центр".

"Мы приняли закон о суверенном Рунете, но это не ограничение, это защита нашего сегмента интернета от кибератак, от кибервойны, которая все больше разворачивается. Это защита от тех угроз, которые несет интернет. Никаких намерений у правительства, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет", - сообщила Матвиенко.