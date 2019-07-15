ФСБ показала видео нейтрализации террористов в Ростовской области

Машина с участниками запрещенной в России террористической организации ИГ взорвалась

ФСБ России сообщила о нейтрализации ячейки запрещенной в ряде стран террористической организации ИГ. Спецоперация прошла в Ростовской области.

Как рассказали ТВЦ.Ru в Центре общественных связей ФСБ, в состав ячейки входили три человека. Террористы готовили теракты и нападение на сотрудников полиции.

Когда правоохранители недалеко от хутора Глинки Родионово-Несветайского района попытались остановить подозрительный автомобиль, главарь группы открыл стрельбу. Ответный огонь сотрудников полиции привел к детонации в машине неустановленного взрывного устройства. Злоумышленник погиб на месте.

Еще два террориста были задержаны в Ростове-на-Дону. При личном досмотре у них обнаружены взрывчатка, детонаторы и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.