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ФСБ показала видео нейтрализации террористов в Ростовской области

14:19
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Машина с участниками запрещенной в России террористической организации ИГ взорвалась

ФСБ России сообщила о нейтрализации ячейки запрещенной в ряде стран террористической организации ИГ. Спецоперация прошла в Ростовской области.

Как рассказали ТВЦ.Ru в Центре общественных связей ФСБ, в состав ячейки входили три человека. Террористы готовили теракты и нападение на сотрудников полиции.

Когда правоохранители недалеко от хутора Глинки Родионово-Несветайского района попытались остановить подозрительный автомобиль, главарь группы открыл стрельбу. Ответный огонь сотрудников полиции привел к детонации в машине неустановленного взрывного устройства. Злоумышленник погиб на месте.

Еще два террориста были задержаны в Ростове-на-Дону. При личном досмотре у них обнаружены взрывчатка, детонаторы и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.

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