ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предложил уточнить понятие "семейный бизнес"

15:05
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Президент встретился с главой Торгово-промышленной палаты

Вопросы поддержки малого и семейного бизнеса обсуждались в понедельник в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он рассказал главе государства о том, что тормозит развитие семейного предпринимательства в нашей стране. Само это понятие в законе - не прописано. Отсутствие термина - не позволяет оказывать этой категории бизнесменов поддержку, которую получают другие. Ещё одно предложение - ввести понятие семейного патента. Оно позволит не оформлять лишних документов.

"Сегодня практически 40 документов по каждому члену семьи надо представить в порядке отчётности по тем трудовым отношениям, которые у них складываются внутри семьи. Мы полагаем, что введение такого семейного патента не только позволит избежать этих излишних расходов и трудовых затрат, но и, второе, это, конечно, даст возможность узаконить тех членов семьи, которых зачастую, это сами предприниматели говорят, они не оформляют", - сказал Катырин.

"Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства. Тем более что в мире, исходя из Ваших материалов, активно используется эта форма", - заявил Путин.

Новости по теме
Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин
Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.