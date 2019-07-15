Путин предложил уточнить понятие "семейный бизнес"

Президент встретился с главой Торгово-промышленной палаты

Вопросы поддержки малого и семейного бизнеса обсуждались в понедельник в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он рассказал главе государства о том, что тормозит развитие семейного предпринимательства в нашей стране. Само это понятие в законе - не прописано. Отсутствие термина - не позволяет оказывать этой категории бизнесменов поддержку, которую получают другие. Ещё одно предложение - ввести понятие семейного патента. Оно позволит не оформлять лишних документов.

"Сегодня практически 40 документов по каждому члену семьи надо представить в порядке отчётности по тем трудовым отношениям, которые у них складываются внутри семьи. Мы полагаем, что введение такого семейного патента не только позволит избежать этих излишних расходов и трудовых затрат, но и, второе, это, конечно, даст возможность узаконить тех членов семьи, которых зачастую, это сами предприниматели говорят, они не оформляют", - сказал Катырин.

"Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства. Тем более что в мире, исходя из Ваших материалов, активно используется эта форма", - заявил Путин.