Открылась "горячая линия" для паломников к мощам святых Петра и Февронии

Накануне святыню привезли в столицу из Мурома

Для паломников к мощам святых Петра и Февронии в Москве открылась "горячая линия". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе оргкомитета церкви по принесению мощей святых Петра и Февронии.

"Для паломников к святыми мощами благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Москве запустили "горячую линию". По всем вопросам о пребывании святыни в Москве можно обратиться по телефонам "горячей линии": 8-495-637-12-95, 8-495-637-12-97. Время работы телефона горячей линии: с 8:00 до 19:00", - говорится в сообщении.

Мощи святых князя Петра и его жены Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков в Муроме, привезли в Москву 14 июля. Они будут пребывать в храме Христа Спасителя до 21 июля 2019 года. Очередь к мощам будет формироваться на Пречистенской набережной по стороне, примыкающей к Москве-реке.

Православная церковь почитает память муромских святых Петра и Февронии и считает их брак образцом христианского супружества.