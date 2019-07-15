"Днем и ночью видит, чтобы я умер": Алибасов назвал своего главного врага

Шоумен может потерять квартиру

Музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал, что в больнице он прятался от черных риэлторов, которые якобы хотят лишить его квартиры.

Основатель группы "На-На", который с 4 по 17 июня находился в больнице с отравлением, продолжает ходить по телевизионным студиям и эпатировать публику. В новом выпуске передачи "Пусть говорят" Алибасов объявил, что может оказаться на улице, а его наследники ничего не получат.

Продюсер сообщил о некоем человеке, который претендует на его собственность. "Как только меня здесь не будет, он всех вытолкает отсюда. Он днем и ночью видит, чтобы я умер", - заявил Бари Алибасов.

Передача выйдет в эфир вечером 15 июля.

Ранее сообщалось, что московскую квартиру Алибасов приобрел на чужое имя. Сделку ему помог провернуть один предприимчивый чиновник, которого в 2011 году уволили из Департамента жилищной политики Москвы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: Алибасова собираются вывезти из России​