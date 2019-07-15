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"Днем и ночью видит, чтобы я умер": Алибасов назвал своего главного врага

14:42
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Шоумен может потерять квартиру

Музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал, что в больнице он прятался от черных риэлторов, которые якобы хотят лишить его квартиры. 

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Основатель группы "На-На", который с 4 по 17 июня находился в больнице с отравлением, продолжает ходить по телевизионным студиям и эпатировать публику. В новом выпуске передачи "Пусть говорят" Алибасов объявил, что может оказаться на улице, а его наследники ничего не получат. 

Продюсер сообщил о некоем человеке, который претендует на его собственность. "Как только меня здесь не будет, он всех вытолкает отсюда. Он днем и ночью видит, чтобы я умер", - заявил Бари Алибасов. 

Передача выйдет в эфир вечером 15 июля. 

Ранее сообщалось, что московскую квартиру Алибасов приобрел на чужое имя. Сделку ему помог провернуть один предприимчивый чиновник, которого в 2011 году уволили из Департамента жилищной политики Москвы. 

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