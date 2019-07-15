Российские корабли нанесли удар крылатыми ракетами "Москит" (видео)

Российские военные провели тактические учения в Японском море

Тихоокеанский флот провел учения в акватории Японского моря, в ходе которых показал в действии крылатые ракеты "Москит". Корабли Приморской флотилии с интервалом в несколько секунд атаковали эскадренный миноносец "Быстрый", а также ракетный катер "Р-24". Ракеты пролетели более 60 километров и успешно поразили заданные цели, отмечает ТВЦ.Ru.

В учениях также принимали участие истребители МиГ-31 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Отметим, что крылатые ракеты "Москит" в народе часто называют "убийцами крейсером".

Ранее в Черном море российские корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами. В ходе учений они поразили надводные цели. Видеозапись маневров появилась в интернете.