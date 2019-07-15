Больная раком Яковлева хотела покончить жизнь самоубийством

Она попросила друга пойти на преступление

Денис Гончаров, друг Александры Яковлевой, рассказал, что артистка оказалась в глубокой депрессии после обнаружения рака груди.

Директор социально-культурного комплекса "Космонавт" в городе Тосно Ленинградской области Денис Гончаров оказался тем человеком, который два года назад уговорил Яковлеву обратиться к врачам.

"Она мне позвонила, сказала, что ноги отнялись, - цитирует его "Комсомольская правда". - Это произошло на улице, внезапно. И она ждала, когда я приеду. Устроил ее в больницу в Сестрорецке. Думали, у нее что-то с опорно-двигательным аппаратом... Но на обследовании выяснилось, что дело в другом... Конечно, Александра прошла и через депрессии, плакала".

По словам Гончарова, в какой-то момент звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" даже попросила убить ее. "К счастью, сейчас Александра полна оптимизма", - отметил он.

Друзья и коллеги 62-летней Яковлевой говорят, что побороть болезнь ей помогла любовь к работе. Она заучивала роль даже в больничной палате. Актриса решила во что бы то ни стало заработать деньги на лечение, чтобы ни у кого не просить помощи. О болезни она даже не сказала своим детям.

"Ее сила воли просто фантастическая. И это вдохновляет и восхищает, - рассказала актриса Наталья Лыжина. - Сейчас ей да, получше. Глаза заблестели. Улыбка на лице. У Саши теперь такой пунктик. Когда она с кем-то разговаривает, то 20 раз спрашивает: "Как ты себя чувствуешь? Точно все хорошо?" Следит, что ели, что пили. Мы приезжаем на гастроли, и все у нее под контролем - какой чай, вода. Научила нас читать этикетки, прежде чем что-то класть в рот".

Напомним, за время борьбы с раком груди актриса потеряла 20 килограммов. Она не перестает пить лекарства и регулярно посещает врача.