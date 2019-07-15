ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больная раком Яковлева хотела покончить жизнь самоубийством

15:32
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Она попросила друга пойти на преступление

Денис Гончаров, друг Александры Яковлевой, рассказал, что артистка оказалась в глубокой депрессии после обнаружения рака груди. 
Умирающую от рака актрису Яковлеву привезли на ТВ в инвалидной коляске

Директор социально-культурного комплекса "Космонавт" в городе Тосно Ленинградской области Денис Гончаров оказался тем человеком, который два года назад уговорил Яковлеву обратиться к врачам. 

"Она мне позвонила, сказала, что ноги отнялись, - цитирует его "Комсомольская правда". - Это произошло на улице, внезапно. И она ждала, когда я приеду. Устроил ее в больницу в Сестрорецке. Думали, у нее что-то с опорно-двигательным аппаратом... Но на обследовании выяснилось, что дело в другом... Конечно, Александра прошла и через депрессии, плакала". 

По словам Гончарова, в какой-то момент звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" даже попросила убить ее. "К счастью, сейчас Александра полна оптимизма", - отметил он. 

Друзья и коллеги 62-летней Яковлевой говорят, что побороть болезнь ей помогла любовь к работе. Она заучивала роль даже в больничной палате. Актриса решила во что бы то ни стало заработать деньги на лечение, чтобы ни у кого не просить помощи. О болезни она даже не сказала своим детям. 

"Ее сила воли просто фантастическая. И это вдохновляет и восхищает, - рассказала актриса Наталья Лыжина. - Сейчас ей да, получше. Глаза заблестели. Улыбка на лице. У Саши теперь такой пунктик. Когда она с кем-то разговаривает, то 20 раз спрашивает: "Как ты себя чувствуешь? Точно все хорошо?" Следит, что ели, что пили. Мы приезжаем на гастроли, и все у нее под контролем - какой чай, вода. Научила нас читать этикетки, прежде чем что-то класть в рот". 

Напомним, за время борьбы с раком груди актриса потеряла 20 килограммов. Она не перестает пить лекарства и регулярно посещает врача. 

Читайте также:
Новости по теме
Актриса Александра Яковлева
Актриса Александра Яковлева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.