Глава МГИК проведет личный прием граждан

Валентин Горбунов встретится с кандидатами в рамках личного приема граждан

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов приглашает кандидатов в депутаты Мосгордумы прийти на личный прием и высказать все замечания по работе окружных избирательных комиссий в понедельник, начиная с 15:00.

"Я предлагаю кандидатам встретиться и поговорить. Обсудить существующие вопросы, постараться снять все претензии и устранить недопонимание. Я готов встречаться со всеми в формате личного приема, кто готов конструктивно обсуждать ход кампании и имеет конкретные предложения и замечания. Понедельник – приемный день председателя комиссии. С 15:00 я готов встречаться и приглашаю всех желающих", - сказал он.

Личный прием председателя Мосгоризбиркома проходит в порядке живой очереди и не предусматривает групповых совещаний и обсуждений. К личному приему граждан представители СМИ не допускаются.

"Напоминаю, что все кандидаты получили итоговые протоколы с перечнем нарушений и у всех назначены заседания комиссий для рассмотрения аргументов. Прошу всех кандидатов ответственно подойти к заседанию и подготовить аргументы для рассмотрения на комиссиях", - сообщил председатель Мосгоризбиркома.