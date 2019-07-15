МГИК: незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы имеют право на обжалование решения

Правозащитники рекомендуют оппозиции защищать свою позицию в рамках закона

Кандидаты в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, которым будет отказано в регистрации, имеют право обжаловать решение. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

"У тех, кому откажут в регистрации, есть законное право обращаться в суд и обжаловать решение окружных комиссий", - сказал он. Горбунов призвал кандидатов бороться до конца и уточнил, что делать это надо в рамках правового поля.

Такую же позицию заняли и в Совете по правам человека. Если они считают, что их права были каким-то образом нарушены, то могут использовать все законные методы для защиты своих интересов, напоминает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Накануне вечером несанкционированная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" у здания Мосгоризбиркома завершилась задержаниями, отмечает ТВЦ.Ru.

"Я считаю, что оппозиция избрала неправовые методы для решения проблемы. Все общественники заинтересованы в честных и прозрачных выборах. Если у некоторых незарегистрированных кандидатов есть вопросы, то они могут использовать все методы для защиты своих интересов: жалобы в комиссию, обжалование через суды, но не надо устраивать несанкционированные митинги, это неправовой путь. Если анализировать начало избирательной кампании, то для кандидатов все условия для сбора подписей были созданы. Мэр Москвы лично поручил обеспечить нормальную и спокойную работу для сборщиков, кандидаты могли пользоваться услугами дополнительной охраны, полиция оперативно реагировала на все заявления оппозиции, в частности, были задержаны провокаторы, нападавшие на кубы госпожи Любови Соболь. Но при этом известны случаи подкупа подписей, подделок с их стороны. Нельзя перешагнуть через закон. Мы знаем позицию ЦИК, которая указывает на правовые способы решения любых проблем", — сказал Брод.

Как отметил эксперт, в регистрации комиссией отказано не только представителям оппозиции, но и другим "уважаемым и авторитетным людям".

"Нужно идти по правовому пути и не создавать прецедентов, которые известны, например, и в европейских странах. Например, вчера в Париже более жесткими методами было подобное пресечено. Мы готовы рассматривать жалобы и призываем всех соблюдать законность и не нарушать общественный порядок. Не все ресурсы законного правового решения исчерпаны, чтобы так себя вести", — заключил Брод.

Как ранее сообщало АГН "Москва", МГИК отказал нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва в регистрации из-за недействительных подписей. Среди таких оказались: Любовь Соболь, Ренат Лайшев, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Алексей Ретеюм, Сергей Троицкий, Сергей Митрохин.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.