"Как девчонка": дерзкий наряд 40-летней Ани Лорак вызвал ажиотаж

Артистка расслабляется в США

40-летняя украинская певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает в Лос-Анджелесе, порадовала подписчиков новой фотографией.

Участница шоу "Евровидение-2008" опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует на лестнице в джинсах, белом топе и массивных кроссовках. Певица выглядит сильно похудевшей и загоревшей.

Это первое фото, выложенное артисткой за последние десять дней, поэтому заскучавшие по ней поклонники пришли в неописуемый восторг. Однако некоторые интернет-пользователи не упустили случая покритиковать Лорак.

- Боже, шикарная! Я даже сначала не поняла, что это за красотка!

- Как девчонка.

- Да, неплохо выглядит, если внутри гниль, надо хотя б внешность усовершить. Украину уже забыли?

- Надо ей запретить выезд за границу! Пусть в России тусит… певица.

- Ну эта грубая обувь, ну как так?

- Красивая и загорелая.

Ранее стало известно, что украинка якобы встречается с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. В начале 2019 года певица развелась с турком Муратом Налчаджиоглу после восьми лет брака. Артистка воспитывает дочь 2011 года рождения.