"Как девчонка": дерзкий наряд 40-летней Ани Лорак вызвал ажиотаж

Артистка расслабляется в США
40-летняя украинская певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает в Лос-Анджелесе, порадовала подписчиков новой фотографией.
Участница шоу "Евровидение-2008" опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует на лестнице в джинсах, белом топе и массивных кроссовках. Певица выглядит сильно похудевшей и загоревшей.
Это первое фото, выложенное артисткой за последние десять дней, поэтому заскучавшие по ней поклонники пришли в неописуемый восторг. Однако некоторые интернет-пользователи не упустили случая покритиковать Лорак.
- Боже, шикарная! Я даже сначала не поняла, что это за красотка!
- Как девчонка.
- Да, неплохо выглядит, если внутри гниль, надо хотя б внешность усовершить. Украину уже забыли?
- Надо ей запретить выезд за границу! Пусть в России тусит… певица.
- Ну эта грубая обувь, ну как так?
- Красивая и загорелая.
Ранее стало известно, что украинка якобы встречается с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. В начале 2019 года певица развелась с турком Муратом Налчаджиоглу после восьми лет брака. Артистка воспитывает дочь 2011 года рождения.
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