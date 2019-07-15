ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Растолстевшая Меган Маркл шокировала публику

16:43
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Наряд Меган Маркл на премьере "Короля Льва" удивил поклонников

Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри посетила премьеру фильма "Король Лев" в Лондоне, после чего ее фотографии появились в интернете. Многие удивились тому, как Герцогиня Сассекская поправилась после родов.

Платье Меган также вызвало немало вопросов. Оно как будто специально было подобрано, чтобы подчеркнуть недостатки ее неидеальной фигуры.

Но это не единственное, чем Маркл шокировала публику. Так, она вызвала крайнее недоумение тем, что принялась активно обниматься с певицей Бейонсе, которая не является ее близкой подругой. При этом протокол запрещает членам королевской семьи фривольно себя вести в обществе.

Накануне ТВЦ.Ru сообщал, как супруги принцев Уильяма и Гарри в стильных нарядах появились на "Уимблдоне". Их фотографии были опубликованы в Instagram.

Читайте также:
Новости по теме
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.