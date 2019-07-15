Растолстевшая Меган Маркл шокировала публику

Наряд Меган Маркл на премьере "Короля Льва" удивил поклонников

Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри посетила премьеру фильма "Король Лев" в Лондоне, после чего ее фотографии появились в интернете. Многие удивились тому, как Герцогиня Сассекская поправилась после родов.

Платье Меган также вызвало немало вопросов. Оно как будто специально было подобрано, чтобы подчеркнуть недостатки ее неидеальной фигуры.

Но это не единственное, чем Маркл шокировала публику. Так, она вызвала крайнее недоумение тем, что принялась активно обниматься с певицей Бейонсе, которая не является ее близкой подругой. При этом протокол запрещает членам королевской семьи фривольно себя вести в обществе.

Накануне ТВЦ.Ru сообщал, как супруги принцев Уильяма и Гарри в стильных нарядах появились на "Уимблдоне". Их фотографии были опубликованы в Instagram.