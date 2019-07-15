Поклонская рассказала о разрыве отношений

Теперь она никак не связана с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о разрыве с сектой царебожников. По словам парламентария, они просто заманили ее в свои ряды. Они отметили, что она человек медийный и будет им полезна своим высоким положением.

Как рассказала сама Поклонская, человек при высокой должности неизбежно становится объектом для "возможного использования со стороны различных не вполне чистоплотных особ".

"Слава Богу, что удалось скинуть покров с этой духовной ловушки", — отметила депутат Госдумы. По ее словам, она нисколько не жалеет о своем шаге. Поклонская добавила, что "спасенная душа и стояние в истинной вере того стоят", пишет URA.RU со ссылкой на EADaily.com.

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.

Попала же она в секту из-за своего предыдущего супруга. Это екатеринбургский прокурор Андрей Красильников. Он до сих пор часто посещает идеолога секты Сергия в монастыре. По мнению членов секты, царь Николай II был мессией и погиб за веру.

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