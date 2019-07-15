Врачи рассказали, что будет с рукой истерзанной ингушской девочки

Ее готовят к операции

Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии Аишу Ажигову готовят к операции по ампутации правой руки. Медики будут пытаться подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.

"Состояние это позволяет, влажной гангрены нет, только сухая. Ожидание операции продлится не меньше недели", - отметила пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Елена Бумагина, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что состояние семилетней Аиши, которую в начале месяца после сильных побоев доставили в Москву из Ингушетии, остаётся тяжёлым. За ее здоровье борются в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В московской клинике девочка проведет около двух месяцев. Ее уже навестили Леонид Рошаль и временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В столицу Аишу доставили 5 июля. Кроме многочисленных переломов, ожогов и синяков у девочки нашли старые травмы. По предварительной версии, так над девочкой издевалась тетя. Женщине предъявлено обвинение.

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