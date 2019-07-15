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Турчинов пригрозил уничтожить Крымский мост с помощью ракет

17:42
  • понедельник
  • 15 июля 2019

По его словам, это произойдет за минуты

Произведенные на Украине крылатые ракеты "Нептун" способны в течение нескольких минут "снести" Крымский мост. С таким заявлением выступил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования", - заявил он в интервью изданию LB.ua.

Ранее эксперты сообщили, что Украина может устроить новую провокацию против Крымского моста при помощи боевых кораблей.

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Крымский мост
Александр Турчинов
Александр Турчинов
Крымский мост
Крымский мост
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