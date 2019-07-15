Собянин: допуск компаний к участию в инновационном кластере Москвы должен быть максимально упрощен

В столице сосредоточено около 20 тысяч инновационных производств

В Москве в соответствии с указом президента будет создан инновационный кластер предприятий, предлагающих перспективные разработки в области информационных технологий. Об этом заявил в понедельник Сергей Собянин на совещании с представителями деловых кругов, передает "ТВ Центр".

По словам мэра, в Москве сосредоточено около 20 тысяч инновационных производств, создающих 70 процентов российской IT-продукции. В городе накоплен огромный опыт по поддержке бизнеса, налажена система налоговых и других льгот для развивающихся проектов. Столица может создать единую цифровую площадку для информационной поддержки подобных начинаний, чтобы помочь бизнесменам налаживать связи друг с другом, развивать свой потенциал, получать выгодные заказы.

"Я надеюсь, что с вашей помощью мы будем создавать такую цифровую площадку, совершенствовать и втягивать в нее все больше участников. Предполагаю, что вход участников должен быть максимально упрощен. Они могли бы пользоваться всеми инструментами инновационной поддержки, которые сегодня есть и в РФ, и на региональном уровне. И это обязательно должно дать свою синергию, свой эффект для развития инноваций на территории Москвы", - отметил Собянин.