ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: допуск компаний к участию в инновационном кластере Москвы должен быть максимально упрощен

17:57
  • понедельник
  • 15 июля 2019

В столице сосредоточено около 20 тысяч инновационных производств

В Москве в соответствии с указом президента будет создан инновационный кластер предприятий, предлагающих перспективные разработки в области информационных технологий. Об этом заявил в понедельник Сергей Собянин на совещании с представителями деловых кругов, передает "ТВ Центр".

По словам мэра, в Москве сосредоточено около 20 тысяч инновационных производств, создающих 70 процентов российской IT-продукции. В городе накоплен огромный опыт по поддержке бизнеса, налажена система налоговых и других льгот для развивающихся проектов. Столица может создать единую цифровую площадку для информационной поддержки подобных начинаний, чтобы помочь бизнесменам налаживать связи друг с другом, развивать свой потенциал, получать выгодные заказы.

"Я надеюсь, что с вашей помощью мы будем создавать такую цифровую площадку, совершенствовать и втягивать в нее все больше участников. Предполагаю, что вход участников должен быть максимально упрощен. Они могли бы пользоваться всеми инструментами инновационной поддержки, которые сегодня есть и в РФ, и на региональном уровне. И это обязательно должно дать свою синергию, свой эффект для развития инноваций на территории Москвы", - отметил Собянин.

Новости по теме
Заседание посвященное созданию Инновационного кластера в Москве
Заседание посвященное созданию Инновационного кластера в Москве
Научно-техническая лаборатория в технопарке
Научно-техническая лаборатория в технопарке
Научно-техническая лаборатория в технопарке
Научно-техническая лаборатория в технопарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.