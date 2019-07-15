В Архангельске со свай сошел деревянный дом

Постройка находилась в ветхом состоянии

В центре столицы Поморья этой ночью сошёл со свай деревянный дом. Хотя домом это здание назвать сложно. Местные так и говорят - бараки. Конструкции настолько обветшали, что в квартирах рухнули печки. Из жильцов никто не пострадал - успели выбежать на улицу. Вопрос - где теперь людям жить. Манёвренный фонд города - сплошь такие же деревянные бараки.

Кирпичные печи обрушились моментально. Под тяжестью стен и кровли подломились прогнившие деревянные сваи. По счастливой случайности никто из жильцов не пострадал, но дом восстановлению не подлежит. До ЧП он не был признан аварийным, передает "ТВ Центр".

Сейчас жильцов размещают в пунктах временного размещения, некоторые переехали к родственникам. В ближайшее время обещают выделить квартиры из манёвренного фонда – в таких же деревянных домах. А вот новое жилье по городской программе ждать, вероятнее всего, придется несколько лет. И таких домов в Архангельске много.

Евгений Кефер – последний жилец не до конца расселённого дома. Ни электричества, ни канализации. За водой приходится ходить на колонку через улицу. Взамен аварийной квартиры Евгению давно должны были выделить жилплощадь. Но устраивающего семью предложения от местных властей пока нет.

"У нас решение суда от 2011 года о предоставлении малоимущему гражданину предоставить жилье – не менее 15 квадратных метров общей площади. Они упирают на то, чтобы предоставить комнату в коммунальной квартире 10 квадратных метров", - сказала Людмила Кефер.

Сейчас в таких бараках проживают свыше 17 тысяч человек. Официально в областном центре признаны аварийными больше 850 домов.

Кирпичных и монолитных новостроек в Архангельске хватает, и многие стоят незаселенными. Правозащитник Михаил Воробьев объясняет: владельцам ветхих квартир местная администрация предлагает варианты переезда. Но метраж не совпадает, за излишки площади просят доплатить суммы, которых у семей просто нет.

"В бюджете города Архангельска те денежные средства, которые выделяются на расселение ветхого жилья собственников и нанимателей, не превышают 1 процента. То есть это жестко остаточный принцип финансирования. Главное, чтобы чуть-чуть было, а вопросом в целом не решается", - сказал юрист.

У архангельской мэрии – свои доводы. "Для того, чтобы решить в полном объеме проблему расселения ветхого и аварийного жилья на сегодняшний день, я считаю, необходимо увеличивать финансирование. Расселение – это не только дома. Это коммуникации, которые идут к домам. Это дороги, это инфраструктура, это детские сады, школы, больницы", - рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимир Шадрин.

Программ по расселению аварийного жилья в Поморье было уже несколько. Новая рассчитана до 2024 года. На первом этапе планируют возвести два дома – примерно на 300 квартир.

Егор Киселёв, Юрий Тимошин, Николай Карбанов, ТВ Центр.