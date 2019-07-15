"Очень подавлен": Москалькова о состоянии Вышинского

При этом омбудсмен отметила, что журналист держится мужественно

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой удалось немного пообщаться с руководителем портала "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским. По ее словам, он очень подавлен.

"Несмотря на то, что он держится мужественно, видно было, что он еле сдерживается. Честно говоря, я тоже давно не была в таком эмоциональном состоянии от всего произошедшего", - подчеркнула омбудсмен, передает РИА Новости.

Ранее Подольский районный суд Киева перенес заседание на 19 июля. Изначально ожидалось, что Вышинского могут выпустить.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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