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Названа причина тяжелого дыхания Меркель

19:13
  • понедельник
  • 15 июля 2019

В кабмине ФРГ рассказали о здоровье Ангелы Меркель во время визита в Париж

Стало известно, почему канцлер ФРГ Ангела Меркель тяжело дышала в Париже во время встречи с прессой. Как рассказал официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт, в этом нет никакого повода для спекуляций.

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"Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице", - приводит его слова "Газета.Ru". При этом, по словам Зайберта, Меркель сразу сделала заявление.

За последнее время у канцлера ФРГ несколько раз во время официальных мероприятий наблюдались приступы дрожи. В первый раз это случилось 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сама Меркель объясняла свое состояние обезвоживанием. В то же время, по данным СМИ, у политика ортостатический тремор - это заболевание является безобидным и редким. Излечиться от него невозможно.

Во время одного из приступов Меркель прошептала: "Я справлюсь".

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