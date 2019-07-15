Названа причина тяжелого дыхания Меркель

В кабмине ФРГ рассказали о здоровье Ангелы Меркель во время визита в Париж

Стало известно, почему канцлер ФРГ Ангела Меркель тяжело дышала в Париже во время встречи с прессой. Как рассказал официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт, в этом нет никакого повода для спекуляций.

"Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице", - приводит его слова "Газета.Ru". При этом, по словам Зайберта, Меркель сразу сделала заявление.

За последнее время у канцлера ФРГ несколько раз во время официальных мероприятий наблюдались приступы дрожи. В первый раз это случилось 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сама Меркель объясняла свое состояние обезвоживанием. В то же время, по данным СМИ, у политика ортостатический тремор - это заболевание является безобидным и редким. Излечиться от него невозможно.

Во время одного из приступов Меркель прошептала: "Я справлюсь".