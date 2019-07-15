Праздника не будет: Зеленский заставит украинцев вместо парада идти в церковь

Украина отметит День независимости с молебнами

Украина отметит День независимости без военного парада. Это говорится в тексте указа президента страны Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.

При этом украинский лидер отдал распоряжение правительству разработать план мероприятий для празднования Дня независимости. В частности, чиновникам необходимо обеспечить молебны за страну, трансляцию тематических передач и проведение воспитательных мероприятий, передает "Обозреватель".

Ранее Зеленский объяснил свое желание отменить проведение парада тем, что освободившиеся средства можно выделить военнослужащим. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал решение Зеленского недальновидным. По его словам, во время этого мероприятия народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии.

Говоря о заявлении главы государства о дороговизне парада, Порошенко отметил, что специально отменил "все дорогие удовольствия". Традицию проведения военных парадов в День независимости возродили в 2014 году.