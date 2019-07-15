ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Праздника не будет: Зеленский заставит украинцев вместо парада идти в церковь

19:39
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Украина отметит День независимости с молебнами

Украина отметит День независимости без военного парада. Это говорится в тексте указа президента страны Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.

"Помпезный и недешевый!" Зеленский вместо парада раздаст деньги военным
"О стране надо думать": на Зеленского набросились из-за праздника дочери

При этом украинский лидер отдал распоряжение правительству разработать план мероприятий для празднования Дня независимости. В частности, чиновникам необходимо обеспечить молебны за страну, трансляцию тематических передач и проведение воспитательных мероприятий, передает "Обозреватель".

Ранее Зеленский объяснил свое желание отменить проведение парада тем, что освободившиеся средства можно выделить военнослужащим. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал решение Зеленского недальновидным. По его словам, во время этого мероприятия народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии.

Говоря о заявлении главы государства о дороговизне парада, Порошенко отметил, что специально отменил "все дорогие удовольствия". Традицию проведения военных парадов в День независимости возродили в 2014 году.

Новости по теме
Владимир Зеленский и жители Украины
Владимир Зеленский и жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.