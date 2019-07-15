Брэд Питт на седьмом небе от счастья из-за решения уставшей Джоли

Она попросила бывшего мужа о помощи

Отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта неожиданно налаживаются. Актриса впервые за долгое время связалась со своим бывшим мужем.

Она попросила Брэда забрать детей. Это 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло, а также 11-летние Вивьен и Нокс. Актер с радостью согласился. Сама звездная мама будет занята на съемках фильма "Тем, кто желает моей смерти". У самой Джоли сейчас нет ни сил, ни времени заниматься детьми.

Как отметил анонимный источник, это действительно большой шаг в их отношениях. По его словам, Брэд Питт находится на седьмом небе от счастья. Он даже пригласил своих родителей - Джейн и Уильяма - в свой особняк в Лос-Анджелесе. Они давно не видели внуков, пишет KP.RU со ссылкой на The Sun.

После развода дети Джоли и Питта проводят больше времени со своей мамой. Но до осени они будут жить у Питта.

После развода Анджелина Джоли и Брэд Питт не могли уладить вопрос об опеке над детьми. Расставание растянулось на три года. Но в итоге бывшие влюбленные смогли договориться. После долгих разбирательств Джоли согласилась позволить Питту регулярно общаться с детьми.