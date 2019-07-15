ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брэд Питт на седьмом небе от счастья из-за решения уставшей Джоли

19:49
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Она попросила бывшего мужа о помощи

Отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта неожиданно налаживаются. Актриса впервые за долгое время связалась со своим бывшим мужем.

Она попросила Брэда забрать детей. Это 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло, а также 11-летние Вивьен и Нокс. Актер с радостью согласился. Сама звездная мама будет занята на съемках фильма "Тем, кто желает моей смерти". У самой Джоли сейчас нет ни сил, ни времени заниматься детьми.

Как отметил анонимный источник, это действительно большой шаг в их отношениях. По его словам, Брэд Питт находится на седьмом небе от счастья. Он даже пригласил своих родителей - Джейн и Уильяма - в свой особняк в Лос-Анджелесе. Они давно не видели внуков, пишет KP.RU со ссылкой на The Sun.

После развода дети Джоли и Питта проводят больше времени со своей мамой. Но до осени они будут жить у Питта.

После развода Анджелина Джоли и Брэд Питт не могли уладить вопрос об опеке над детьми. Расставание растянулось на три года. Но в итоге бывшие влюбленные смогли договориться. После долгих разбирательств Джоли согласилась позволить Питту регулярно общаться с детьми.

Главное сегодня
Брэд Питт с детьми
Брэд Питт с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.