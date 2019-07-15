Благоустройство Детского Черкизовского парка планируют завершить к концу июля

В конце июля в Москве откроют Черкизовский детский парк

Работы по благоустройству Детского Черкизовского парка могут быть закончены до конца июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"Сейчас завершается устройство спортивных площадок. Работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории площадью более 14 га. В ходе работ по благоустройству на территории парка создан кластер альтернативных видов спорта площадью более 4 тысяч квадратных метров. Здесь полностью завершили работы по устройству скейт-парка и памп-трека. Подходят к завершению работу по обустройству всей необходимой инфраструктуры для проведения тренировок", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего на территории парка будет обустроено шесть площадок для занятия различными видами спорта.

"Почти полностью завершена реконструкция регбийного поля площадью порядка 5 тысяч квадратных метров. Здесь полностью заменили искусственное покрытие, установили футбольные ворота и новые опоры освещения. Обустроили трибуны для зрителей и две трибуны для судей, в которых предусмотрены резервные места для запасных игроков. Осталось установить ворота для регби и ограждение", - пояснили в департаменте.

Уточняется, что в настоящее время завершается устройство площадки для занятий воркаутом, где поставили около 80 тренажеров. Для детей на площадке выделят отдельную зону, на которой установят семь детских тренажеров.