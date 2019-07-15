Зеленский оправдался за отказ от велосипеда

Также он прокомментировал ДТП с участием сотрудников государственной охраны

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook написал о том, почему добирается до работы не на велосипеде, как обещал ранее. По его словам, кортеж из двух-трех автомобилей никому на дорогах не мешает.

Он также подчеркнул, что эти автомобили останавливаются на светофорах, стоят в пробках и передвигаются без "мигалок". Таким образом, Зеленский отметил, что является таким же участником движения, как все.

Кроме того, украинский лидер пообещал наказать попавших в ДТП сотрудников управления государственной охраны. Это произойдет, если они окажутся виновными в произошедшем, пишет "Газета.Ru". Он также отметил, что случившееся является недопустимым

Ранее стало известно, что три машины из кортежа украинского президента попали в аварию в Запорожской области. Лидера Украины в кортеже не было, он полетел в Киев на самолете.

ДТП произошло накануне в воскресенье. Три машины из президентского кортежа попытались обогнать колонну автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов домой. Микроавтобус Volkswagen Transporter, где находились сотрудники Управления государственной охраны Украины, съехал кювет. Остальные авто получили серьезные повреждения. В результате аварии жертв нет.

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