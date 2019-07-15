В Италии обнаружен склад оружия для наемников в Донбассе

Сотрудники правоохранительных органов провели ряд спецопераций в Турине

Итальянская полиция в ходе спецоперации на севере страны захватила партию оружия, которое могло предназначаться наёмникам, воюющим на стороне официального Киева против ополченцев Донбасса.

Автоматы, пистолеты, штурмовые винтовки и даже действующая управляемая ракета класса "воздух-воздух". Подобные есть, например, на вооружении армии Катара, пишут "Известия".

Всё это оружие, а также литературу нацистского толка, изъяли у представителей ультраправых организаций. Кроме того, во время рейда в Турине были арестованы три человека, которые могут иметь отношение к незаконной деятельности экстремистов.