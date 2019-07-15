Момент столкновения "Метеора" с причалом попал на видео

Внутри были пассажиры

Скоростное судно "Метеор", которое в понедельник днем столкнулось с причалом, перевозило пассажиров. Теплоход плыл из Петергофа.

В федеральном агентстве морского и речного транспорта рассказали, что по предварительной информации пострадавших на борту не было. "Метеор – 186" неудачно сманеврировал у Дворцовой набережной. Он не успел развернуться и врезался в гранит под прямым углом.

В Сети появилось видео инцидента. Правда, никаких маневров на нем увидеть не удается. Пассажиры благополучно сошли на берег, сообщает "Фонтанка". Ущерб, который нанесен судну, еще не оценили.