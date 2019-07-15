Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации

Он неоднократно использовал служебное положение в своей избирательной кампании

Член "ПАРНАСа" Михаил Конев обвинил Илью Яшина в использовании служебного положения на выборах в Мосгордуму. Кандидат в депутаты Московской городской думы Михаил Конев обнаружил, что глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах по 45 избирательному округу.

15 июля Конев обнародовал видео, в котором обвинил Яшина в "неоднократном использовании преимуществ должностного положения". На официальном сайте совета депутатов округа Красносельский размещены ссылки на личные социальные сети Ильи Яшина, в частности, канал на YouTube. Там глава муниципального округа регулярно публикует агитационные ролики и рассказывает о своей избирательной кампании. Переходы с городского сайта на личный канал Ильи Яшина зафиксированы на видео, передает АГН "Москва".

"Ресурс создан и содержится на средства из бюджета района. Он создан исключительно с целью освещения деятельности муниципального совета, на нем запрещена любая реклама – коммерческая и политическая", - отметил Конев.

Он добавил, что обратился в окружной избирком с жалобой, в которой просит отказать Илье Яшину в регистрации на основании "Избирательного кодекса города Москвы" в связи с неоднократным использованием преимуществ своего должностного положения.