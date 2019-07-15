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Митинг оппозиции на Трубной площади провалился

21:40
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Оппозиционных кандидатов поддержало менее 500 человек

Митинг оппозиции на Трубной площади провалился, его посетили менее 500 человек.

Как и днем ранее, кандидаты от оппозиции вывели на площадь сотрудников своих избирательных штабов. В митинге участвовали сотрудники Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина и получившего положительный протокол о регистрации – Сергея Цукасова. 

Общее количество протестующих не превысило 500 человек, включая журналистов, съемочные группы ряда телеканалов и полицейских, передает АГН "Москва".

Сотрудники полиции, как и днем ранее, не препятствовали проведению мероприятия.  Задержаний не было.

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