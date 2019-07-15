Украина продлила запрет на российские товары

Эмбарго будет действовать до 31 декабря 2020 года

Украинский кабмин продлил запрет на ввоз в страну товаров из России до 31 декабря 2020 года. Предыдущий срок ограничений заканчивался 31 декабря нынешнего года.

В мае Украина ввела новые экономические санкции против России. Киев расширил список товаров, запрещенных к ввозу из нашей страны. Так, под запрет попали удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства. А еще на часть российской продукции был введен специальный налог.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тогда сказал, что "зеркальные меры" будут касаться тех товаров, которые в стране "полностью производятся" либо же могут быть заменены альтернативными поставками.

С 2016 года российское правительство ввело эмбарго на ввоз украинских товаров. Кроме того, были введены ограничения на транзит через свою территорию. Так Москва отреагировала на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

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