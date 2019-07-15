Отчим зарезал семилетнего пасынка и его мать

Жуткое убийство в Ельце

В Ельце Липецкой области обнаружены мертвыми семилетний мальчик, его 29-летняя мать и ее 31-летний сожитель. Ранена четырехлетняя девочка.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, жестокая расправа произошла в квартире дома в поселке ТЭЦ города Ельца. На девочке обнаружены порезы, но ее жизнь вне опасности. Ей оказывается медицинская помощь.

Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Согласно предварительным данным, убийство произошло днем 14 июля. Соседи слышали крики в этот день. Преступление, вероятно, совершил сам мужчина. Он нанес смертельные ножевые ранения хозяйке квартиры и её сыну, а также ранил четырехлетнюю дочь. После этого он покончил с собой.

Родители погибшей женщины сутки не могли с ней связаться. После этого они обратились с спасателям. На место прибыли сотрудники МЧС. Они заметили в окне следы крови и вызвали правоохранителей.

Как сообщает РИА Новости, сожитель женщины мог считать, что серьезно болен. Тем не менее, диагноза у него не было. Также у следствия нет информации, что он страдал алкоголизмом или принимал наркотики.

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