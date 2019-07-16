"В нас въехал грузовик!" Заснувшая Стриженова едва не погибла в ДТП

Ее вез водитель

51-летняя телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию по дороге на работу. Это произошло во вторник, 16 июля, в 03:50.

Стриженову вез на студию передачи "Доброе утро" личный водитель. Она спала на заднем сиденье. "И вдруг прямо над головой сильный скрежет - в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг... Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!" - написала телезвезда в Instagram.

Подписчики Стриженовой порадовались, что телезвезда осталась цела и невредима. Они пожелали ей здоровья и удачи, а также выразили свое восхищение ее талантом.

- Пусть все беды обойдут стороной!

- Хорошо, что все обошлось.

- Да хранят Вас Ангелы!

- Ангел-спаситель сделал свое дело.

- Катя - утреннее радостное солнышко страны!

- А такие моменты происходит переоценка ценностей. Вдруг в памяти всплывает что-то очень важное - о чем забыла или не предавала значения... Берегите себя!

Напомним, что Екатерина Стриженова представляет программу "Доброе утро" с 1997 года. С 2014 года она ведет ток-шоу "Время покажет".

Телеведущая замужем за Александром Стриженовым, с которым она знакома с детства. В браке у них родились две дочери.