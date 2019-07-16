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Россия вручила незрелому Зеленскому подарок

10:14
  • вторник
  • 16 июля 2019

Президенту Украины не о чем говорить, потому что он не хозяин ничему, уверен эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политику президента Украины Владимира Зеленского. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации.

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"Господин Зеленский демонстрирует инфантильность. Он демонстрирует, что ему не о чем говорить, потому что он не хозяин ничему. И он говорит: "Пусть за меня старшие товарищи поговорят"… Национальное заболевание России – это не только вежливость, но и доброта. Зачем Зеленскому подарили этот подарок (речь о первом разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского - рим. ред.), я не понимаю", - сказал эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео.

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