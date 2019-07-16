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Появились фотографии с места гибели группы туристов на диком пляже в Якутии

08:44
  • вторник
  • 16 июля 2019

На реке Лена утонули семь человек, трое из них - дети

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели группы отдыхающих в Якутии. 11 туристов отправились на несанкционированный  пляж на реке Лена в район острова Пономарева. Об этом сообщает "ТВ Центр".

За детьми никто не смотрел, и, когда они начали тонуть и звать на помощь, было уже поздно. Четверо взрослых кинулись в воду, чтобы спасти троих несовершеннолетних. Итог - трагический – утонули все семь человек. Об этом сообщила Ксения Рахматулина руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Саха.

"Во время купания дети были оставлены без присмотра, звали на помощь, на их крики прибежали взрослые к месту происшествия, оперативно прибыли спасатели. Двоих детей удалось извлечь из воды, при проведении реанимационных действий детей не удалось спасти", - сообщила она.

Видео: появилось видео с места расстрела полицейских в Якутии

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