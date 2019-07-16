В Иркутской области после удара стихии раздают хлеб и воду

Жители пострадавшего от паводка Тулуна также получили вакцины против гепатита

В пострадавшем от паводка Тулуне военные развернули масштабные работы по укреплению берега реки Ия, чтобы не допустить повторения стихийного бедствия.

Дамбу отсыпают особо прочным грунтом из скальных пород. Из Хакасии была доставлена тяжелая техника. За двое суток военные восстановили пять участков защитного земляного вала. Помощь населению оказывается и в отдаленных поселках, также пострадавших от паводка. Медики проводят исследования воды и грунта, разворачивают палаточные госпитали. Местным жителям делают прививки против инфекционных заболеваний, передает "ТВ Центр".

"Силами врачебно-сестринской бригады и группы врачей-специалистов осуществлена медико-санитарная помощь, проведена консультация специалистов, завершена вакцинация против вирусного гепатита местного населения, а также фагирование детей бактериофагом дизентерийным. Кроме того, в ходе работ проведена выдача местному населению хлеба и воды", - начальник ЦГСН Иван Мухачев.

Небывалый паводок в Иркутской области, начавшийся в конце июня, затронул более 100 населенных пунктов, в которых проживает около 40 тысяч человек. Для многих наступление большой воды стало настоящей неожиданностью, люди не получали оповещения от местных властей. В результате 25 человек погибли, сотни людей потеряли жилье. По данным регионального МЧС, более 40 домов все еще остаются подтопленными.

Видео: в зоне бедствия в Иркутской области пытаются избежать эпидемии

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