Россия раскритиковала ЕС за давление на Турцию

Евросоюз решил наказать Анкару за добычу газа в водах Кипра

Евросоюз ввел санкции в отношении Турции за то, что Анкара якобы производила бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Ограничения для Турции предполагают сокращение финансирования Турции, свертывание переговоров по авиасообщению, бизнесу и торговле, пишет агентство URA.RU.

При этом Турция намерена продолжить буровые работы, поскольку считает, что имеет "равные права на ресурсы Кипра", а ЕС относится предвзято к туркам-киприотам. "Решение Евросоюза является примером того, как греки и греки-киприоты злоупотребляют членством в ЕС в соответствии со своими максималистскими позициями", - отметили в МИД Турции.

В свою очередь в российском внешнеполитическом ведомстве раскритиковали решение ЕС и считают, что подобные действия ЕС еще больше усугубят ситуацию в регионе. Однако это не означает, что Москва поддерживает Анкару по части бурения в (ИЭЗ) Кипра, сообщил "Известиям" замглавы МИД России Александр Грушко.

В 1974 году Турция оккупировала часть Кипра для защиты местной турецкой общины и создала государство Турецкая Республика Северного Кипра. Его признает только Анкара. Остальная часть Кипра – это Греческая Республика Кипр, которая с 2004 года является членом ЕС. Территориальные споры между ТРСК и ГРК ведутся по сей день. Москва поддерживает греческий Кипр.