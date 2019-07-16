Зеленскому запретили говорить на русском языке

На Украине вступил в силу скандальный закон о госязыке

Во вторник на Украине вступил в силу скандальный закон о госязыке. Он, в частности, запрещает чиновникам, врачам и учителям говорить по-русски. Об этом сообщает "ТВ Центр".

За несоблюдение предусмотрены крупные штрафы. Факты нарушения закона будет выявлять специальная комиссия. На Украине миллионы человек говорят на русском языке, включая президента Владимира Зеленского. Он неоднократно в публичных выступлениях говорил по-русски. Еще до избрания он обещал проверить документ на соответствие конституции, но так этого и не сделал.

Закон противоречит международным обязательствам и Минским соглашениям. Россия намерена поднять этот вопрос на Совбезе ООН.

19 июля в Киеве состоится очередное судебное заседание по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналист безосновательно обвиняется в госизмене и уже больше года находится в СИЗО.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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