ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленскому запретили говорить на русском языке

09:17
  • вторник
  • 16 июля 2019

На Украине вступил в силу скандальный закон о госязыке

Во вторник на Украине вступил в силу скандальный закон о госязыке. Он, в частности, запрещает чиновникам, врачам и учителям говорить по-русски. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Зеленский оправдался за отказ от велосипеда
Праздника не будет: Зеленский заставит украинцев вместо парада идти в церковь
"О стране надо думать": на Зеленского набросились из-за праздника дочери

За несоблюдение предусмотрены крупные штрафы. Факты нарушения закона будет выявлять специальная комиссия. На Украине миллионы человек говорят на русском языке, включая президента Владимира Зеленского. Он неоднократно в публичных выступлениях говорил по-русски. Еще до избрания он обещал проверить документ на соответствие конституции, но так этого и не сделал.

Закон противоречит международным обязательствам и Минским соглашениям. Россия намерена поднять этот вопрос на Совбезе ООН.

19 июля в Киеве состоится очередное судебное заседание по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналист безосновательно обвиняется в госизмене и уже больше года находится в СИЗО.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.