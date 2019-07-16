В Алеппо восстановили разрушенный во время войны древний рынок

В Сирию возвращаются торговые и ремесленные династии

В сирийском Алеппо восстановили древний рынок Сакатыя. Его возраст - несколько сотен лет. Во время войны боевики штурмовали город и повредили старинные своды здания. Его пришлось восстанавливать буквально из руин. Торговые и ремесленные династии продолжают возвращаться в Алеппо.

Лишь строительный инструмент в руках рабочих и современная подсветка напоминает о дне настоящем. В остальном интерьер не знает изменений на протяжении столетий.

"Рынок Сакатыя известен с XV века. Но мы уверены, что эти стены возведены гораздо раньше и его историю можно исчислять тысячелетиями. Наша задача - все восстановить в первозданном виде", - сказал директор рынка Басель аль-Заер.

Традиционная восточная архитектура: длинный коридор и небольшие комнаты - торговые лавки. Рынок Сакатыя находится в старом Алеппо. Боевики, пытаясь взять знаменитую цитадель, уничтожали все вокруг. Древние своды обрушились. Сейчас их восстановили. Причём, из оригинального материала. Камни собрали, пронумеровали и вновь сложили эту монументальную мозаику. Внимание к деталям - во всем.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко.

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