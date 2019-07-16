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Елизавета II заставила принца Гарри остаться в семье

09:24
  • вторник
  • 16 июля 2019

Герцог Сассекский завидует своей двоюродной сестре

Принц Гарри и Меган Маркл пытаются соблюдать баланс между частной жизнью и королевскими обязанностями. Однако, по мнению эксперта Рассела Майерса, это грозит катастрофой.
Первые фото сына Меган Маркл и принца Гарри

Гарри мечтает жить, как его двоюродная сестра принцесса Зара и Майк Тиндалл, и иметь такую свободу. "Но, к сожалению, он связан с наследником, и он станет сыном короля", - отметил эксперт по королевской семье.

Герцог Сассекский хотел остаться в стороне от королевского внимания задолго до того, как встретил Меган Маркл. Так, в 2008 году, когда он был в Афганистане и являлся офицером армии, Гарри на официальном выступлении сказал: "Я не хочу сидеть в Виндзоре".

А через почти 10 лет после этих скандальных слов внук Елизаветы II признался, что его карьера в армии была "спасением" от королевской жизни. "Я чувствовал, что хочу уйти из королевской семьи", - цитирует Еxpress принца. Однако тогда вмешалась королева, она убедила Гарри не отказываться от своих обязанностей.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. В мае 2019 у них родился сын. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор. В последние недели герцог и герцогиня Сассекские подверглись резкой критике из-за желания оградить наследника от внимания посторонних людей.

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