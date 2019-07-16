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В США назвали сильные стороны С-400

09:04
  • вторник
  • 16 июля 2019

Важно, чтобы комплекс попал в руки профессионалов

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 – один из самых эффективных среди существующих систем ПВО.
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К такому выводу пришли специалисты американского центра разведки Stratfor. Для С-400 важно, чтобы им управляли компетентные и оснащенные соответствующей техникой военные операторы, тогда машина будет практически неуязвима, пишет "Газета.Ru".

Однако у С-400 есть и слабые стороны. Например, в случае массированной атаки, он не выдержит, если не будет подкреплен другими средствами ПВО. Кроме того, на гористой местности эффективность радиолокационных возможностей С-400 может быть понижена.

14 июля Минобороны провело очередную поставку в Турцию имущества из состава ЗРС С-400, развертывание пройдет в октябре. Кроме Турции, российские зенитно-ракетные комплексы приобрели Белоруссия и Китай, на подходе – Индия.

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