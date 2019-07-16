Уже не говорит: как живет прикованная к постели Маргарита Терехова

Она борется с болезнью уже 14 лет

76-летняя актриса Маргарита Терехова, которая с 2005 года страдает от болезни Альцгеймера, тяжело переживала свое одиночество.

Об этом рассказала дочь народной артистки России Анна Терехова. По ее словам, маме всегда хотелось быть рядом с мужчиной, который мог бы ее защитить и утешить.

"Хотя мы - слабый пол - умеем быть сильными, жизнь заставляет, но все же хочется иметь рядом надежное плечо. Я видела, когда мама влюблялась, как горели ее глаза. И как потом потухали, когда отношения заканчивались. Думаю, ей просто не повезло найти своего мужчину. Мне кажется, она ощущала и тяжело переживала свое одиночество. Хотя мы, дети, всегда были и остаемся рядом. Но ей, конечно, не хватало любви мужчины", - цитирует Терехову Sobesednik.ru.

Женщина рассказала, что Терехова и ее отец, болгарский актер Савва Хашимов, расстались без ссор. Он работал в Болгарии, а она не могла бросить свою профессию и уехать из страны. "Расстояние их разлучило", - считает Терехова.

Отметим, что в 2019 году Маргарита Терехова из-за болезни перестала вставать с кровати и говорить. Звезда фильмов "Зеркало" и "Д'Артаньян и три мушкетера" не узнает родных и близких.