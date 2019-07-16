Самолет упал на жилой дом в Чечне

Инцидент произошел утром, когда люди были дома

В Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом, пострадали четыре человека: пилот и трое жильцов, среди которых - две женщины и ребенок.

Инцидент произошел в станице Новощедринская примерно в восемь часов утра. Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом. Возгорания жилища не было, но оно частично разрушено, сообщили "Интерфаксу" в МЧС.

Пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок. Все они доставлены в местную больницу. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Причины падения пока неизвестны.