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Самолет упал на жилой дом в Чечне

09:28
  • вторник
  • 16 июля 2019

Инцидент произошел утром, когда люди были дома

В Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом, пострадали четыре человека: пилот и трое жильцов, среди которых - две женщины и ребенок.

Инцидент произошел в станице Новощедринская примерно в восемь часов утра. Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом. Возгорания жилища не было, но оно частично разрушено, сообщили "Интерфаксу" в МЧС.

Пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок. Все они доставлены в местную больницу. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Причины падения пока неизвестны.

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