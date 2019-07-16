Вызвавшие переполох в Скандинавии российские ракетоносцы Ту-160 попали на видео

Полет длился семь часов

Министерство обороны России опубликовало на YouTube видео с участием двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

На видео, которое длится одну минуту и 16 секунд, можно увидеть, как российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы взлетают с аэродрома, пролетают над Балтикой и возвращаются на место базирования. На некоторых этапах полета, длившегося семь часов, их сопровождают истребители Дании, Финляндии и Швеции.

Ранее стало известно, что ВВС Финляндии подняли в воздух истребители Hornet для опознания российских самолетов, летящих над Балтийским морем. "Нарушения воздушной границы [Финляндии] не произошло", - сообщила финская сторона. Датчане задействовали истребители F-16, а шведы - JAS-39 Gripen.

В Минобороны России напомнили, что российские летчики, соблюдая международные правила, регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.