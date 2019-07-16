ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вызвавшие переполох в Скандинавии российские ракетоносцы Ту-160 попали на видео

09:34
  • вторник
  • 16 июля 2019

Полет длился семь часов

Министерство обороны России опубликовало на YouTube видео с участием двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
При встрече бомбардировщиков США с российским истребителем произошел инцидент

На видео, которое длится одну минуту и 16 секунд, можно увидеть, как российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы взлетают с аэродрома, пролетают над Балтикой и возвращаются на место базирования. На некоторых этапах полета, длившегося семь часов, их сопровождают истребители Дании, Финляндии и Швеции. 

Ранее стало известно, что ВВС Финляндии подняли в воздух истребители Hornet для опознания российских самолетов, летящих над Балтийским морем. "Нарушения воздушной границы [Финляндии] не произошло", - сообщила финская сторона. Датчане задействовали истребители F-16, а шведы - JAS-39 Gripen.

В Минобороны России напомнили, что российские летчики, соблюдая международные правила, регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Ракетоносц Ту-160
Ракетоносц Ту-160
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.