Стало известно, каких животных любят выкидывать москвичи

Иногда питомцы сами бегут от хозяев

В столице чаще других экзотических животных на улице оказываются змеи, игуаны и попугаи. "Этих экзотических животных и птиц либо выбрасывают сами владельцы, либо они убегают из квартир", - рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В городе создана "горячая линии" на которую каждый день поступает по несколько сообщений про экзотов. Иногда москвичи находят необычных животных на улице или в подъезде, а бывают случаи, когда питомцы убегают к соседям. "Женщина обнаружила змею в своей кровати - змея переползла от соседей, которые уехали в командировку и плохо закрыли террариум. Также нередки случаи, когда змей находили в ванной, на кухне", - отметил эксперт.

По словам Кульбачевского, москвичи часто заводят экзотических животных, являющихся символом года. К примеру, в год обезьяны несколько раз в аэропортах изымали контрабандные партии обезьян. Сейчас год свиньи, но пока массовых случаев с мини-пигами специалисты департамента природопользования не фиксируют, передает агентство "Москва".

Часто дикие животные, которых заводят жители столицы, являются редкими охраняемыми видами, некоторые даже занесены в Красную книгу. "Это, в том числе, крупные хищники - львы, тигры. Конечно, мы стараемся разъяснять, что не нужно заводить в квартире таких животных", - сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Теперь защитить диких зверей от прихотей человека поможет постановление правительства России №795 от 22 июня 2019 года, которым утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах.