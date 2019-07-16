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Канал НТВ показал подписи мертвецов за оппозицию

09:48
  • вторник
  • 16 июля 2019

В ОП даже отыскали кладбище тех, кто "оставил свои подписи"

Журналисты телеканала НТВ провели расследования о "мертвых душах" в листах подписавшихся за кандидатов в Мосгордуму.
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О поддельных подписях оппозиции рассказали накануне вечером в новом расследовании НТВ. Среди прибегнувших к такому способу кандидатов оказались Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Иван Жданов, сообщили в Мосизбиркоме. Оппозиционеры с обвинениями в нечестности не согласны.

"Мертвые души" – это классика. Я свою задачу вижу в том, чтобы оградить от последствий общество, которое нагло хотят использовать. Они ведь даже уже мертвецов вовлекают в свои грязные политические игры", - заявил член Общественной палаты Илья Ремесло.

Общественник вместе с волонтерами отыскали кладбище тех, кто "оставил свои подписи в поддержку некоторых кандидатов в Мосгордуму". Кроме покойных, нашлись и несуществующие подписанты, например, чьи паспортные данные не значатся в базах.

В частности, у Соболь из 4 тысяч 940 подписей недействительными или недостоверными были признаны 725. Это больше 14,5%. А допустимый законом порог – 10%. Это стало основанием для отказа кандидату в регистрации, отметили в Мосгоризбиркоме.

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