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Названы виды деятельности, спасающие от старческого слабоумия

10:07
  • вторник
  • 16 июля 2019

Это поможет сохранить ясный ум

Ученые из Американской академии неврологии выяснили, каким образом можно отсрочить старение мозга и избежать разных когнитивных заболеваний.
Ученые раскрыли тайну старения

Неврологи провели исследование с участием двух тысяч человек, средний возраст которых приближался к 78 годам. В течение пяти лет пенсионеры регулярно проходили тесты для оценки когнитивных способностей. За это время у 532 испытуемых возникли расстройства мозга, пишет РИА Новости

Как оказалось, избежать когнитивных заболеваний удалось в основном тем людям, которые в зрелом и пожилом возрасте пользовались компьютером. Риск когнитивных нарушений в таких случаях снижался на 37%. 

Риск заболеваний падал от регулярных занятий декоративно-прикладным искусством (на 42%), а также от игр и участия в социальных мероприятиях (на 20%), под которыми понимаются в том числе прогулки с друзьями или поход в кино. 

Как выяснили ученые, разнообразное времяпрепровождение испытуемых помогало им отсрочить старение мозга. У людей, которые занимались двумя видами занятий (из списка, предложенного исследователями), шансы заболеть снижались на 28%. Три, четыре и пять видов стимулирующей деятельности снижали эти шансы на 45%, 56% и 43% соответственно. 

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