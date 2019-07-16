Названы виды деятельности, спасающие от старческого слабоумия

Это поможет сохранить ясный ум

Ученые из Американской академии неврологии выяснили, каким образом можно отсрочить старение мозга и избежать разных когнитивных заболеваний.

Неврологи провели исследование с участием двух тысяч человек, средний возраст которых приближался к 78 годам. В течение пяти лет пенсионеры регулярно проходили тесты для оценки когнитивных способностей. За это время у 532 испытуемых возникли расстройства мозга, пишет РИА Новости.

Как оказалось, избежать когнитивных заболеваний удалось в основном тем людям, которые в зрелом и пожилом возрасте пользовались компьютером. Риск когнитивных нарушений в таких случаях снижался на 37%.

Риск заболеваний падал от регулярных занятий декоративно-прикладным искусством (на 42%), а также от игр и участия в социальных мероприятиях (на 20%), под которыми понимаются в том числе прогулки с друзьями или поход в кино.

Как выяснили ученые, разнообразное времяпрепровождение испытуемых помогало им отсрочить старение мозга. У людей, которые занимались двумя видами занятий (из списка, предложенного исследователями), шансы заболеть снижались на 28%. Три, четыре и пять видов стимулирующей деятельности снижали эти шансы на 45%, 56% и 43% соответственно.